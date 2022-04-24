Папа Римский назвал патриарха Кирилла братом и призвал стать миротворцами для Украины

Папа Римский Франциск поздравил патриарха Московского и всея Руси с Пасхой. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Понтифик назвал патриарха «дорогим братом» и привал молиться друг за друга. «Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий Пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны», — написал Франциск.

Папа римский неоднократно призывал к миру на Украине и установлению пасхального перемирия. 19 марта он приехал в римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение украинские дети.

Патриарх Кирилл же не высказывлася высказывался против российской «спецоперации» на Украине, а, напротив, призывал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Патриарх также просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего.