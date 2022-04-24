Вслед за Google и YouTube: Twitter запретил монетизацию контента, отрицающего изменения климата

Twitter (заблокирован в России) ввел запрет на монетизацию контента, в котором отрицается изменение климата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на блог компании.

«Мы считаем, что отрицание изменения климата не должно монетизироваться в Twitter и что вводящая в заблуждение реклама не должна отвлекать внимание от важных разговоров о климатическом кризисе», — заявили в Twitter.

Там отметили, что подобная реклама может «подорвать усилия по защите планеты», а также противоречит научному консенсусу относительно климатических изменений.

Ранее аналогичные запреты были введены в Google и на YouTube. Ограничения на этих платформах также коснулись контента, в котором изменение климата называют фальсификацией или мошенничеством, и отрицают, что парниковые выбросы и деятельность человек ускоряют его.