За сутки в России выявили 8 446 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 446 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 383 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 587. За ним следуют Москва, Московская, Свердловская, Воронежская, Волгоградская и Саратовская области.