За сутки в России выявили 8 446 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 446 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 383 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 587. За ним следуют Москва, Московская, Свердловская, Воронежская, Волгоградская и Саратовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 137 137. За сутки умерли 168 человек, за весь период — 374 902. Выздоровели 10 508 пациентов, за все время — 17 474 628. Число госпитализаций за сутки составило 1 352.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 509,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,2 млн), Германия (24,1 млн) и Великобритания (21,9 млн).