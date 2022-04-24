France2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов

Местным властям Франции приходится оплачивать перемещения судов, которыми владеют попавшие под санкции российские предприниматели. Об этом сообщает телеканал France2.

В Сан-Мало в Бретани пришвартовано российское сухогрузное судно с экипажем из 12 человек. Речь идеть о «Владимире Латышеве» длиной 141 метр, которые едва помещается на причалах.

Корабль нужно передвигать с места на место, чтобы освободить место для других суден. На сегодняшний день на это было потрачено почти 50 тыс. евро в основном за счет региона. Телеканал отмечает, что со временем потраченные деньги на простой будут становиться только больше.