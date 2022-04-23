«Putinn» или «ZinkoV»: в соцсетях предлагают новое название банку «Тинькофф»

Накануне «Тинькофф» объявил ребрендинг. Там посчитали, что банк «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда».

В компании не сказали, почему было решено отказаться от имени основателя в названии, но добавили, что «последние события» сделали ребрендинг «еще более актуальным». Возможно, там имели в виду высказывание Олега Тинькова против российской «спецоперации» на Украине, из‑за которого некоторые клиенты банка начали вырезать из своих дебетовых карт Z и V, демонстрируя лояльность к действиям властей России.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, придумали новые названия для банка «Тинькофф». Они посчитали, что, если поводом для ребрендинга стал протест Тинькова, то в новом бренде нужно выразить поддержку российским властям, добавив в него Z и V или фамилию президента.