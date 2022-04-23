Товары для параллельного импорта, стоимость сезона «Дома драконов» и другие новости дня

Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 1 мая.

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта, пишут «Интерфакс» и «Известия». В перечне — одежда и обувь любых брендов, смартфоны Apple и Samsung, автомобили Tesla и Chrysler.

Операторы связи попросили владельцев помещений делать скидки на аренду вплоть до 50%. На их платежеспособность повлияло сокращение клиентопотока и товарооборота.

Центробанк предложил возмещать украденные со счетов деньги в течение 30 дней, узнал РБК из документа регулятора. В текущем законодательстве подобные сроки отсутствуют.

Французские власти конфисковали вторую картину из собрания братьев Морозовых. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году Валентином Серовым.

Власти Гонконга разрешат иностранным туристам посещать город с 1 мая. Пока въезд откроют только для вакцинированных путешественников и с ПЦР-тестом.

В Москве посетитель пиццерии услышал разговор двух женщин: одна из них рассказывала о жалобах 8-летней дочери на изнасилование отчимом. Мать сомневалась в словах ребенка, поэтому мужчина вызвал полицию, и вскоре задержали подозреваемого.

Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении» на съемочной площадке. Из‑за этого работа над фильмом «Все мы смертны» была прервана на неопределенный срок.

«Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» запретили в Саудовской Аравии из-за ЛГБТ-персонажа — Америки Чавес. По сюжету фильма и комиксов она лесбиянка.

Каждая серия «Дома дракона» стоила не менее 20 млн долларов, выяснил Variety. В первом сезоне приквела «Игры престолов», который дебютирует 21 августа, будет 10 эпизодов.