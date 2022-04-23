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Нейросеть DALL·E научили трансформировать предметы по описанию. Например, айфон в старый телефон

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:48

Оказалось, что нейросети DALL·E научили не только генерировать изображения по описанию, но и трансформировать предметы — тоже по описанию. Что в результате получается показал один из ее создателей Адитья Рамеш.

Работает это так: Рамеш дает DALL·E картинку и описывает то, что должно получиться в конце трансформации. При этом нейросеть показывает, как изначальный предмет на изображении видоизменяется в другой.

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