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Variety: каждая серия «Дома дракона» стоила HBO около 20 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:33

Каждая серия «Дома дракона» стоила не менее 20 млн долларов. В первом сезоне приквела «Игры престолов», который дебютирует 21 августа, будет 10 эпизодов. Об этом Variety сообщили источники, близкие к производству.

Для сравнения, «Игра престолов» стоила HBO около 100 млн долларов за сезон. Стоимость одной серии начиналась примерно с 6 млн в первом сезоне и выросла до 15 миллионов долларов в восьмом и последнем сезоне шоу.

Variety узнал, что предстоящий сериал Amazon «Кольца власти» обойдется примерно в 465 млн долларов в производство восьмисерийного первого сезона.

Действие приквела «Дом дракона» разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов», в начале конца правящей семьи Вестероса. Съемки завершились в феврале этого года.

В октябре 2021 года в сети появился тизер-трейлер шоу. В нем можно было увидеть принца Дэймона Таргариена в исполнении Мэтта Смита, принцессу Рейниру, Корлиса Велариона (Туссен), Мисарию (Мидзуно) и Алисенту Хайтауэр (Кук).

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