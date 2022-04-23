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РБК: Центробанк предложил возмещать украденные со счетов деньги за 30 дней

Денис Ламехов
Сегодня в 15:08

Центробанк подготовил законопроект для банков, ограничивающий срок возврата украденных со счетов средств до 30 дней, пишет РБК со ссылкой на документ регулятора.

Его подлинность подтвердил источник издания на платежном рынке, планы по введению обязательного срока подтвердил представитель ЦБ.

Согласно проекту закона, банк должен вернуть всю сумму украденных средств в течение 30 дней при условии получения заявления от клиента. После потери карты или в случае, если ей воспользовались без согласия клиента, он должен уведомить об этом банк. Если этого не произошло, кредитная организация может не возмещать средства.

В текущем законодательстве не предусмотрены сроки, в течение которых кредитные организации должны возмещать клиентам похищенные деньги.

Собеседник РБК вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил: «Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2–3 дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк».

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