РБК: Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в TCS Group

Российский предприниматель Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35-процентной доли в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами), пишет РБК со ссылкой на источники, знающие о таких предложениях, а также на знакомого самого Тинькова.

По словам одного из собеседников издания, бизнесмен начал переговоры о продаже до начала «военной операции» на территории Украины, чтобы «не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».

По словам другого источника РБК, Тиньков «хочет полностью выйти из российских активов». Потенциальные покупатели не называются.

Олег Тиньков основал банк «Тинькофф» в 2006 году. В апреле 2020-го он покинул пост председателя совета директоров банка на фоне заболевания лейкемией.

Согласно данным «Коммерсанта», по состоянию на январь 2022 года «Тинькофф» занимал 13-е место по объему активов среди российских банков.