THR: В Саудовской Аравии запретили «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» из‑за ЛГБТ-персонажа

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запретили в Саудовской Аравии из‑за ЛГБТ-персонажа — Америки Чавес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По сюжетам картины и комиксов Marvel, Чавес — лесбиянка. «В мультивселенной безумия» должен был выйти в странах Персидского залива 5 мая, но билеты на сайтах кинотеатров в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре больше не доступны.

В декабре 2021 года THR сообщил о запрете «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга в странах Персидского залива. Источники рассказали, что местным властям не понравился персонаж-трансгендер Анибодис, сыгранный небинарной актрисой Эзрой Минас.

До этого эти же страны запретили крутить в прокате «Вечных» из‑за первого ЛГБТ-супергероя во вселенной Marvel Фастоса.

В странах Персидского залива гомосексуальность под запретом, а фильмы, в которых есть намеки на ЛГБТ, часто подвергаются цензуре.