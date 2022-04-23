Операторы связи попросили владельцев помещений сделать скидку на аренду

Мобильные операторы связи просят владельцев ТЦ снизить стоимость платы за аренду более чем на 50%. Если этого не сделают, они предупреждают о закрытии своих салонов, выяснил «Коммерсант».

Издание ознакомилось в письмом, которое МТС отправил в один из торговых центров 20 апреля. Компания просила «не применять индексацию арендной платы на 2022 год, а также снизить ее до 69,3 тыс. рублей в месяц».

МТС объяснил это «сокращением клиентопотока и товарооборота до 45–63%» и предупредил, что салону придется закрыться, если не будет сделана скидка.

Коммерческий директор компании R4S Group Ирина Буренко подтвердила, что МТС рассылал такие письма, в том числе собственнику помещения на Тверской, 25. Тот, в свою очередь, выставил помещение на рынок, получил несколько предложений от новых потенциальных арендаторов, после чего МТС отказался от просьб о скидке.

Издание узнало, что с такими же просьбами к арендодателям обращались Tele2, «МегаФоне», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Связной». Буренко отметила, что снизить арендную плату просят даже вполовину.