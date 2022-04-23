В России выявили 8 829 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 829 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 172 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 603. За ним следуют Москва, Московская, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области.