В России выявили 8 829 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 829 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 172 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 603. За ним следуют Москва, Московская, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 128 691. За сутки умер 171 человек, за весь период — 374 734. Выздоровели 13 030 пациентов, за все время — 17 464 120. Число госпитализаций за сутки составило 2 682.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 508,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,6 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,2 млн), Германия (24 млн) и Великобритания (21,9 млн).