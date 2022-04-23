Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России

Федеральное агентство воздушного транспорта в десятый раз продлило запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 1 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

В заявлении ведомства отмечено: «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты».

Росавиация сообщает, что для перевозок в указанные регионы авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые ведомство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта