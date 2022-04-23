Гонконг откроется для иностранных туристов с 1 мая

Власти Гонконга намерены открыть свою территорию для иностранных туристов с 1 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Въезд разрешат пока только вакцинированным от COVID-19 туристам, при этом Гонконг признает российскую вакцину «Спутник V». Путешественникам также потребуется ПЦР-тест.

Кроме того, по прибытии в страну туристам нужно будет сдать антиген-тест и в течение недели находиться на карантине в отеле. Если у трех пассажиров авиарейса обнаружат вирус, самолетам обслуживающей его авиакомпании нельзя будет прилетать в Гонконг в течение пяти дней.

Гонконг запретил въезд в город нерезидентам 25 марта 2020 года. На протяжение более чем двух лет туристы не могли посещать регион. В апреле 2022 года власти сделали первое послабление в запрете: въезд открыли для граждан из девяти стран, в том числе американцев и британцев.