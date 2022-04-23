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Москвич помог задержать педофила. Жена преступника рассказывала в кафе о жалобах ребенка на насилие

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:17

В кафе «Додо-пицца» в Строгино мужчина услышал разговор двух незнакомых женщин. Одна из них рассказывала, что ее 8-летняя дочь жалуется на изнасилования со стороны отчима. Мужчина вызвал полицию и помог задержать педофила. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Сергей Тиханкин услышал, что мать ребенка не верит в происходящее насилие. Женщина опасалась, что девочка все придумала, и сомневалась, стоит ли обращаться в полицию. Мужчина же в правдивости слов школьницы не усомнился.

«Второй раз ребенок жалуется, а она в это не верит, и они там думали установить скрытую камеру, такого плана разговоры. То, что ребенок такие вещи будет придумывать, для меня это дико», — сказал Сергей.

Он вышел из пиццерии и сразу же позвонил в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов приехали на место и попросили мать девочки повторить ее историю. После этого полицейские решили задержать отчима ребенка.

Его доставили в отделение полиции уже через несколько часов. Мужчина признал свою вину. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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