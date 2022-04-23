Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении». Съемки фильма с ним приостановили

Съемки комедии «Все мы смертны» приостановили из‑за жалобы на «неподобающее поведение» актера Билла Мюррея. Об этом сообщил The New York Times.

Издание заявило, что студия Searchlight Pictures отправила участникам проекта письмо, в котором сообщается о некой жалобе, из‑за которой работа над фильмом должна быть на время заморожена.

В сообщении команде картины не поясняется, какого именно рода была жалоба. Однако там отмечается, что кинокомпания «после изучения обстоятельств» пришла к выводу, что «производство не может быть продолжено в данное время».

Один из участников проекта рассказал NYT, что жалоба связана с «неподобающим поведением» Мюррея в минувшую пятницу, 15 апреля, которое привело к срыву съемок. В каком именно инциденте замешан актер, остается неизвестным.

Жалоба на актера, как подтверждается в письмах студии, поступила в конце прошлой недели. Сотрудники компании немедленно, по их словам, начали выяснение обстоятельств. В течение трех дней они провели внутреннее расследование.

Deadline отмечает, что в инциденте с Мюрреем не были замешаны ни режиссер и сценарист «Все мы смертны» Азиз Ансари, ни исполняющий одну из ведущих ролей в проекте Сет Роген.