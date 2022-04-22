Минобороны сообщило об одном погибшем и 27 пропавших моряках с крейсера «Москва»

При пожаре на ракетном крейсере «Москва», приведшем к тому, что флагман Черноморского флота затонул, погиб один военнослужащий, еще 27 моряков пропали без вести. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Имя погибшего в ведомстве не назвали. «Радио Свобода»* ранее утверждало, что погиб мичман Иван Вахрушев. Эту информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Минобороны отметили, что моряк погиб «в ходе борьбы за живучесть корабля».

Также в ведомстве подчеркнули, что оказывают «всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести». «Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы», — добавили в министерстве.

«Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — сказали в Минобороны.

При этом ряд военнослужащих захотели перевестись в другие гарнизоны. Они продолжат службу на кораблях других флотов. Матросы-срочники по истечению сроков службы будут уволены в запас, отметили в ведомстве.

В ночь на 14 апреля на крейсере «Москва» произошел пожар, за ним последовал взрыв. По словам представителей Минобороны, на судне сдетонировал боезапас. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко утверждал, что корабль пострадал от удара ракетами «Нептун», совершенного украинскими военными.

В ходе инцидента «Москва» получила серьезные повреждения. Корабль попытались отбуксировать в порт приписки в Севастополь, но «в условиях штормового волнения моря» он затонул.

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