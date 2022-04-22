Фонд Мартина Скорсезе запускает онлайн-платформу для просмотра киноклассики

Фонд Мартина Скорсезе запустит онлайн-платформу для просмотра восстановленных классических кинолент. Об этом сообщил Collider.

Новый стриминговый сервис будет работать бесплатно. Он запустится 9 мая и будет ежемесячно, во второй понедельник каждого месяца, открывать на 24 часа доступ к таким классическим картинам как «Ла Страда» Федерико Феллини, «Мулен Руж» Джона Хьюстона», «Объезд» Эдгара Г. Ульмера, «Погоня» Артура Пенна.

В день открытия платформы на ее сайте пройдет спецпоказ фильма «Я знаю, куда я иду!» 1945 года. Следующую культовую ленту Фонд представит 13 июня.

По словам авторов проекта, «зрители испытают волнение от живого события, с представлениями и беседами с кинематографистами и архивистами, которые позволят взглянуть на процесс реставрации изнутри».

«Многие из этих показов представят реставрированные ленты, которые редко можно увидеть, а я и другие кинематографисты расскажем, почему эти фильмы важны, как они повлияли на наши жизни и почему так важно, чтобы они были сохранены», — сказал Скорсезе.

По словам исполнительного директора Фонда Маргарет Бодде, новый проект «идеально соответствует миссии» организации и позволит объединить людей со всего мира, которые любят кинематограф.

«Я знаю, куда я иду!» — романтический фильм, снятый Майклом Пауэллом и Эмериком Прессбургером в 1945 году. В 2021 году восстановленная картина была продемонстрирована на Каннском и Лондонском фестивалях. На онлайн-платформе ее показ будут сопровождать интервью с Тильдой Суинтон и Джоанной Хогг.