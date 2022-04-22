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Алексей Венедиктов* обжалует свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Дарья Мельникова
Вчера в 23:00

Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* собирается оспорить в суде решение Минюста о включении его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что не знает формального повода, по которому ведомство включило его в список иноагентов.

По словам журналиста, он также планирует подать судебный иск о защите чести и достоинства «к человеку, подписавшему постановление» о включении его в реестр Минюста.

«Причин для внесения меня в такой реестр нет, поэтому пока мы будем ждать обоснований Минюста и готовить иск, так как это уголовное преступление — оскорбление и клевета. Объявить меня иностранным агентом это клевета. Есть человек, подписавший этот документ, он должен ответить за оскорбление моих чести и достоинства и за клевету в отношении меня», — сказал Венедиктов.

Ранее Минюст включил в СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова*, Сергея Пархоменко*, Виктора Вахштайна*, Артура Асафьева*, Ярослава Сироткина*, Екатерину Лушникова* и Владимира Воронова*.

* Признаны иноагентами.

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