Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова* и Сергея Пархоменко* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова*, Александра Невзорова*, Сергея Пархоменко* и Виктора Вахштайна*. Об этом сообщает ТАСС.

В список СМИ-иноагентов также попали Артур Асафьев*, Ярослав Сироткин*, Екатерина Лушникова* и Владимир Воронов*.

Кроме того, Минюст пополнил реестр физлиц-иноагентов. В него включили бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонида Волкова**, а также публициста и политика Владимира Кара-Мурзу**.

Реестр физлиц-иноагентов был создан 5 апреля 2022 года. Первыми в список попали журналисты Евгений Киселев** и Матвей Ганапольский**. По данным перечня, они осуществляют политическую деятельность, при этом получая финансирование от Украины.

О том, что Минюст планирует создать реестр физлиц-иноагентов, стало известно в феврале 2021 года. Он стал четвертым перечнем иностранных агентов. Также существуют НКО-иноагенты, СМИ-иноагенты и незарегистрированные организации-иноагенты.

* Признаны СМИ-иноагентами.

** Признаны физлицами-иноагентами.