Суд арестовал политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» в отношении ВС России

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о распространении фейков в отношении ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Политик пробудет в СИЗО до 12 июня. Он обвинен в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти по части второй статьи 207.3 УК. Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Кара-Мурзу задержали в Москве 11 апреля. В качестве причины было называно неповиновение полиции.

В рапортах утверждалось, что политик «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Также в полицейских документах сказано, что Кара-Мурза отказался предоставить документы и пройти в полицейскую машину, оказав «активное сопротивление».

12 апреля суд арестовал оппозиционера на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. А 22 апреля на него завели уголовное дело о «фейках» в отношении ВС России.