В МЧС сократили проверки бизнеса на 80%

МЧС сократило плановые проверки пожарной безопасности предприятий на 80% в условиях санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

Он отметил, что сокращение проверок не затронуло детские сады, школы, дома престарелых и детские дома. Внеплановые проверки проводятся в тех регионах, где есть угроза лесных и ландшафтных пожаров.

11 апреля Владимир Путин поручил правительству совместно с правоохранительными органами и МЧС снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес.

«На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы», — сказал он.