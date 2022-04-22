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Владимир Путин примет генсека ООН в Москве 26 апреля

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

Президент России Владимир Путин примет 26 апреля генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прибудет в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Заместитель представителя генсека ООН Эри Канеко отметила, что Гутерриш намерен обсудить, какие шаги можно предпринять для предотвращения огня на Украине и для помощи желающим безопасно покинуть территорию конфликта.

19 апреля Гутерриш направил в постпредства Украины и России при ООН просьбы к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину принять его в своих столицах. По словам представителя генсека Стефана Дюжарика, Гутерриш «в это важное время, связанное с большими опасностями, хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине».

Гутерриш также призывал к пасхальному перемирию на четыре дня с 21 апреля, чтобы обеспечить безопасный проход гражданских из зоны конфликта и доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы — Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский скептически отнесся к этой инициативе, заявив, что украинская сторона не соблюдает прекращение огня. Глава ДНР Денис Пушилин назвал предложение Гутерриша потенциально опасным, так как Украина использует перемирие для перегруппировки войск и усиления позиций.

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