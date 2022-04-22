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Банк «Тинькофф» откажется от «старого» бренда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:35

Банк «Тинькофф» собирается отказаться от «именного» бренда в этом году. В телеграм-канале компании говорится, что ребрендинг уже «давно готовился».

«Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом», — написала команда банка.

Там добавили, что «Тинькофф» «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда», а «последние события» сделали ребрендинг «еще более актуальным». Какие именно события, авторы поста не уточнили.

В конце представители банка пожелали основателю компании Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

19 апреля Тиньков опубликовал в своем инстаграме* пост с резким протестом против российской «спецоперации» на Украине: по его словам, символ Z используют «дебилы», да и тех только 10% от всего населения России.

Некоторые клиенты банка «Тинькофф» негативно восприняли такую позицию и запустили флешмоб: они вырезают из своих дебетовых карт Z и V, демонстрируя лояльность к действиям российских властей.

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