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Лауреат «Золотой маски» Ксения Сорокина передаст свою премию художнице Саше Скочиленко

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:16

Лауреат «Золотой маски» Ксения Сорокина, получившая награду за лучшую работу художника по костюмам в драматическом театре, передаст свою премию арестованной художнице Саше Скочиленко. Об этом сообщила в фейсбуке* театральный режиссер Евгения Беркович.

Беркович работала вместе с Сорокиной над постановкой «Финист ясный сокол», выпущенной театральным проектом «Дочери Сосо». Автор спектакля поблагодарила жюри за оценку работы Сорокиной и поддержала ее в решении передать «Золотую маску» Скочиленко.

«Стыдно радоваться, когда художники сидят в тюрьме. Вообще художники, и особенно — прекрасные художники и художницы, авторы и авторки замечательных произведений», — сказала сама Сорокина.

«Финист ясный сокол» — спектакль, поставленный по пьесе Светланы Петрийчук. Он рассказывает о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Текст пьесы основан на реальных историях, приговорах и протоколах допросов женщин из России, Казахстана, Узбекистана. За него Петрийчук также получила «Золотую маску». Постановка впервые была показана в декабре 2020 года.

Художницу Сашу Скочиленко арестовали в связи с протестной акцией: по версии правоохранителей, девушка заменила ценники в магазине «Перекресток» на антивоенные листовки. В этом действии усмотрели «тяжкое деяние против общественной безопасности».

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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