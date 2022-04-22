Исследование: россияне и южные корейцы чаще всех смотрят сериалы запоем

Жители России и Южной Кореи чаще других смотрят весь сезон сериала за один день. К таким выводам пришла аналитическая компания Morning Consult, опросившая пользователей онлайн-кинотеатров в 15 странах.

Россияне и южные корейцы чаще всех смотрят сериалы запоем — их по 23% опрошенных, в Китае так же делает 21%. Меньше всего запойно сериалы смотрят в Великобритании (10%), Канаде (11%) и Германии (12%).

По одной серии в день смотрит 51% японцев, а также 27% французов и немцев. Подавляющее большинство во всех странах смотрит по две-три серии в день. Одну серию в день смотрят не более 20%, более трех серий в день — не более 27%.