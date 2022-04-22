Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца 2022 года

Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля уже в концу 2022 года. Об этом рассказало информагентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.

Голландские власти намерены выделить 623 млн евро на то, чтобы обеспечить стране независимость от поставок из России. Правительство сфокусируется на формировании энергетических запасов, зеленой политике и расширении импорта из других стран.

В данный момент около 44% энергии, которую используют в Нидерландах, связана с газовыми поставками. Однако на российскую долю приходится только 15% используемого в стране газа.

В Нидерландах предполагают, что заполнение газового хранилища в Бергермере поможет отказаться от российского газа. Хранилище принадлежит на 60% компании TAQA, базирующейся в Абу-Даби, и на 40% госкомпании EBN.

Правительство Нидерландов намерено стимулировать компании к заполнению хранилища в преддверии следующей зимы с помощью компенсаций — именно на них будут потрачены выделенные деньги.