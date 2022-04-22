Reuters: Binance передавала России данные о людях, перечислявших деньги фонду Навального

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance передавала Росфинмониторингу информацию о людях, которые перечисляли деньги организациям, связанным с Алексеем Навальным. Об этом сообщил Reuters.

По информации агентства, российские власти запрашивали у криптобиржи данные об именах и адресах клиентов якобы для того, чтобы противодействовать криминальной деятельности.

Глава Binance в Восточной Европе и России Глеб Костарев, как отмечает Reuters, заявлял своим бизнес-партнерам, что у него «не очень-то и был выбор». Официально Костарев не прокомментировал эту информацию.

В Binance, однако, заявили, что никогда не контактировали с российскими властями на предмет Навального. Однако подтвердили, что отвечали на «приемлемые запросы регуляторов».

В компании заверили, что «активное сотрудничество с российским правительством прекратилось» в связи с началом «спецоперации» России на территории Украины. Тем не менее биржа продолжает работать в России и с российскими клиентами (но не теми, у кого на счету более 10 тыс. евро).

Ранее CEO Binance Чаньпэн Чжао заявлял, что не поддерживает вооруженный конфликт и «политиков, диктаторов, которые начинают войны», но при этом отказывается выступать против «людей с обеих сторон, на Украине и в России, которые страдают».