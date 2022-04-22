Умер пятикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист «Монреаль Канадиенс» Ги Лафлер

В возрасте 70 лет умер бывший хоккеист клуба «Монреаль Канадиенс» канадский нападающий Ги Лафлер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Точная причина смерти не называется.

В последние годы спортсмен испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года он перенес операцию на сердце, а через два месяца — на легких. В 2020 году у него случился рецидив рака легких.

Имя Лефлера стоит в одном ряду с легендами клуба «Монреаль Канадиенс» Морисом Ришаром, Жаном Беливо, Иваном Курнуайе. Он входил в состав клуба с 1971 по 1985 годы.

За свою карьеру Лафлер пять раз становился обладателем Кубка Стэнли, один раз победителем Кубка Канады. Он также был трехкратным обладателем призов «Арт Росс Трофи» и «Лестер Пирсон Авард».

Всего в регулярных матчах НХЛ хоккеист провел 1126 матчей, набрав 1353 очка.