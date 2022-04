Ic3Peak вернулись с новым альбомом «Kiss of Death»

Российский электронный дуэт Ic3Peak выпустил новый альбом «Kiss of Death». На нем 12 треков, в записи «Vampir» принял участие Оливер Сайкс из Bring Me the Horizon, в «Last Day» — певица Grimes, а в песне «Червь/Worm» появляется австралийский трэп-металлист Kim Dracula.

«Пока идет „спецоперация“ на Украине, часть денег с прослушиваний мы будем перечислять в украинский Красный Крест — организацию, помогающую людям, пострадавшим от военных действий», — заявили музыканты.

По замечанию Flow, новый альбом Ic3Peak составлен из прекрасных, мрачных и резких песен о смерти и любви.