Польский онлайн-магазин игр GOG разрешил своим сотрудницам брать «менструальные отгулы»

Польский цифровой магазин игр GOG (дочерняя компания CD Projekt RED) объявил о том, что его сотрудницы могут взять «менструальные отгулы». Заявление появилось в блоге GOG на LinkedIn.

Как пишет Axios, ввести такую возможность решили после того, как менеджер GOG Габриэла Семенкович вместе с другими сотрудницами пожаловалась на трудности во время совещаний.

В беседе с изданием Семенкович сказала, что нововведение позволит людям «всякий раз, когда возникают менструальные боли», уделять на них время. Она считает, что табуированность этой темы приводит к «дезинформации и неосознанным предубеждениям».

«Введение менструальных отгулов — это еще один шаг к тому, чтобы сделать GOG еще более инклюзивным рабочим местом, и мы не остановимся в наших постоянных усилиях по обучению, анализу и совершенствованию того, как мы можем улучшить работу всех членов нашей команды», — заявили в компании.

Axios отметил, что «менструальные отгулы» — пока что редкость для многих компаний.