Reuters: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях — это не будет считаться нарушением санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на документ организации, отправленный странам Европейского союза.
Компании из ЕС могут согласиться с предложенной российскими властями системой оплаты за газ, однако «процедура отступления от [санкционных] требований пока не ясна», передает агентство содержание документа.
31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» в рублях.
14 апреля Европейская комиссия предупредила страны Евросоюза, что оплата поставок российского газа в рублях будет считаться нарушением санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.