Олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отстранили от всех международных соревнований

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российского двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований на 9 месяцев. Об этом сообщается на сайте федерации.

В качестве причины отстранения FINA указала участие Рылова в концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Как отмечает Русская служба Би-би-си, спортсмен не выступал, а просто стоял в куртке с символикой Z.

Федерация, кроме того, напомнила, что не будет приглашать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц стран на все мероприятия FINA до конца 2022 года.

Концерт в «Лужниках» состоялся 18 апреля. После него компания Speedo разорвала контракт с Евгением Рыловым, Международная федерация плавания отстранила россиян от соревнований, а затем завела на Рылова дело о нарушении правил федерации, каких именно — не уточняется.