Эд Ширан выпустил клип на ремикс «2Step», снятый в Киеве

Эд Ширан выпустил новую версию своего сингла «2Step», в которой появляется Lil Baby. А вместе с ней певец выложил клип, снятый в Киеве в прошлом году.

В начале видео появляется дисклеймер, в котором Ширан рассказал о своей поездке в столицу Украины и о том, как гостеприимно его принимали там. Он сказал, что был счастлив снять клип в этой стране.