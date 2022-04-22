Эд Ширан выпустил клип на ремикс «2Step», снятый в Киеве

Эд Ширан выпустил новую версию своего сингла «2Step», в которой появляется Lil Baby. А вместе с ней певец выложил клип, снятый в Киеве в прошлом году.
В начале видео появляется дисклеймер, в котором Ширан рассказал о своей поездке в столицу Украины и о том, как гостеприимно его принимали там. Он сказал, что был счастлив снять клип в этой стране.
Доход от песни Ширан направит на помощь украинцам в пользу благотворительной организации.
В своем инстаграме* исполнитель признался, что любит творчество Lil Baby и рад поработать со своим кумиром, и пообещал несколько сюрпризов.
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