Нидерланды заморозили российские активы на 633 млн евро

Власти Нидерландов заморозили российские активы на 632,9 млн евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо нидерландского министра иностранных дел Вопке Хукстры нижней палате парламента страны.

Также в Нидерландах заблокированы связанные с Россией транзакции на 274,3 млн евро. Задержаны 20 российских яхт, включая строящиеся.

Согласно заявлению Хукстры, в стране, скорее всего, не осталось не заблокированных активов попавших под санкции физлиц и компаний. Дополнительные блокировки ожидаются только в случае расширения списков подсанкционных лиц.

Согласно информации на 8 апреля (последние доступные данные), власти Евросоюза заморозили активы граждан России на 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость.

Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала «военной операции» на территории Украины.