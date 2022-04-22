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Нидерланды заморозили российские активы на 633 млн евро

Денис Ламехов
Сегодня в 16:06

Власти Нидерландов заморозили российские активы на 632,9 млн евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо нидерландского министра иностранных дел Вопке Хукстры нижней палате парламента страны.

Также в Нидерландах заблокированы связанные с Россией транзакции на 274,3 млн евро. Задержаны 20 российских яхт, включая строящиеся.

Согласно заявлению Хукстры, в стране, скорее всего, не осталось не заблокированных активов попавших под санкции физлиц и компаний. Дополнительные блокировки ожидаются только в случае расширения списков подсанкционных лиц.

Согласно информации на 8 апреля (последние доступные данные), власти Евросоюза заморозили активы граждан России на 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость.

Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала «военной операции» на территории Украины.

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