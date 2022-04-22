Музыкальный продюсер Highself представил свой первый студийный альбом «High Zimmer». На нем 12 треков, включая фиты с Boulevard Depo, Tveth, Недры, OFFMi и Amchi.
Идея Highself заключалась в том, чтобы каждый из приглашенных музыкантов звучал иначе, чем его привыкли слышать. Так он хотел выразить своеобразный протест современной музыкальной индустрии.
Обложка альбома отсылает к искусству эпохи Возрождения.
Highself — псевдоним музыкального продюсера Кирилла Коряковского, который в течение семи лет писал музыку для популярных рэп-артистов. Среди них Joyner Lucas, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Yanix, Lovv66 и Kizaru.