Музыкальный продюсер Highself представил свой первый студийный альбом «High Zimmer». На нем 12 треков, включая фиты с Boulevard Depo, Tveth, Недры, OFFMi и Amchi.

Идея Highself заключалась в том, чтобы каждый из приглашенных музыкантов звучал иначе, чем его привыкли слышать. Так он хотел выразить своеобразный протест современной музыкальной индустрии.

Обложка альбома отсылает к искусству эпохи Возрождения.