WSJ: каждый эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» обошелся Netflix в 30 млн долларов

Четвертый сезон «Очень странных дел» от стриминговой платформы Netflix может стать самым дорогим сериалом всех времен. Об этом пишет амриканская газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние источники.

По информации издания, каждый эпизод нового сезона обошелся стримингу в 30 млн долларов — это 2,3 млрд рублей. Эта цифра сильно превышает бюджеты других проектов Netflix, включая третий сезон «Очень странных дел», производство каждой серии которого стоило 10 млн долларов, отмечает WSJ.

Если эти подсчеты окажутся верными, «Очень странные дела» станут самой дорогой картиной среди сериалов. Проект превысит бюджет «Игры престолов» (15 млн долларов за эпизод) и «ВандаВижен» от Marvel (20–25 млн).

Действие четвертого сезона развернется через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые окажутся порознь. Так, Лукас обрел популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступили в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хоукинса, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.

В новом сезоне старым друзьям из Хоукинса предстоит столкнуться с еще более опасной сверхъестественной угрозой, но, разгадав эту страшную тайну, они смогут положить конец ужасам Изнанки.

В сериале снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вольфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараццо, Калеб МакЛоклин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Джо Кири и другие.