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Австралия добавила 147 россиян в санкционный список

Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

Власти Австралии расширили санкции против России. Под ограничения попали еще 147 россиян, сообщается на сайте правительства страны.

В санкционный список добавили 144 члена Совета Федерации, Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, которых называют «дочерьми российского президента Владимира Путина», и Екатерину Винокурову, предполагаемую дочь главы МИД России Сергея Лаврова.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 21 апреля количество санкций против России достигло 9915. Большую часть из них ввели США (1858), Великобритания (1360), Швейцария (1359), Канада (1198) и Евросоюз (1190).

Австралия, в свою очередь, ввела уже 1010 антироссийских санкций. Под ограничения страны попали президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, президент Беларуси Александр Лукашенко, главред Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

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