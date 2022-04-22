Twitch обвинили в двойных стандартах: он не запрещает стримы с названием «Я ненавижу мужчин»

Стримерша опубликовала два скриншота. На одном Twitch разрешает название стрима «Я ненавижу мужчин», а в другом — запрещает «Я ненавижу женщин».

Стримеры заметили, что Twitch разрешает трансляции с названием «Я ненавижу мужчин», но запрещает «Я ненавижу женщин», и обвинили платформу в двойных стандартах. Обсуждение в твиттере начала пользовательница Shirahiko.

В предупреждении написано: «Этот заголовок может противоречить политике модерации Twitch». Издание Dexerto попробовало повторить это и столкнулось с тем же.

По словам Shirahiko, они хотели запустить стрим под названием «Я ненавижу мужчин», чтобы высмеять «раздуваемый негатив по отношению к мужчинам».

«Подождите-ка, это звучит несправедливо, вы должны иметь возможность ненавидеть всех одинаково, независимо от пола», — написал один из пользователей. Другим это показалось грустным, а кто‑то увидел в этом «обычную дискриминацию». Twitch ситуацию пока никак не прокомментировал.