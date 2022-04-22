Netflix отменил производство сиквела боевика «Яркость» с Уиллом Смитом, рассказал репортер Bloomberg Лукас Шоу. По его словам, это не связано со скандалом на «Оскаре».

Bloomberg также пишет, что National Geographic отложил производство документального цикла «От полюса до полюса», в котором должен будет сняться Смит. Актеру предстоит путешествие от Южного полюса до Северного, в ходе которого он преодолеет расстояние в 40 тыс. километров.

Пока что производство «От полюса до полюса» перенесли на осень, хотя планировали начать его в следующие три недели. Отменять проект или менять ведущего не собираются, уточнило издание.

8 апреля Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию «Оскар» и любые другие ее мероприятия на 10 лет из‑за того, что актер ударил комика Криса Рока за шутку про его жену.