Майк Тайсон избил в самолете мужчину, который его провоцировал

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил пассажира в самолете. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошел в самолете, который должен был совершить рейс из Сан-Франциско во Флориду. Самолет еще не взлетел, когда мужчина активно начал провоцировать боксера — сначала он сделал фото без его согласия, а затем пытался заговорить, сидя за его спиной.

Тайсон попросил мужчину прекратить, но тот никак не реагировал. Тогда спортсмен несколько раз ударил его по лицу и покинул самолет.

Источники TMZ в окружении Майка Тайсона заявили, что мужчина был в нетрезвом состоянии. После случившегося настойчивый пассажир обратился к медикам и написал заявление в полицию.

В департаменте полиции Сан-Франциско сообщили, что мужчина не получил опасных для жизни травм. Рассказывая о произошедшем, он не вдавался в подробности, а затем и вовсе отказался продолжать сотрудничать с расследованием.