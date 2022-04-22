Лиам Галлахер выложил клип на «Better Days». Это еще один сингл с грядущего альбома «C’mon You Know»

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил видео на новый сингл «Better Days». Клип появился в ютьюб-аккаунте исполнителя.

Клип снят в родном для Галлахера Манчестере. В видео он в сопровождении музыкантов, среди которых гитарист нью-йоркской инди-группы Yeah Yeah Yeahs Ник Зиннер, исполняет песню на крыше одного из домов.