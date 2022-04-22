Лиам Галлахер выложил клип на «Better Days». Это еще один сингл с грядущего альбома «C’mon You Know»

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер выпустил видео на новый сингл «Better Days». Клип появился в ютьюб-аккаунте исполнителя.
Клип снят в родном для Галлахера Манчестере. В видео он в сопровождении музыкантов, среди которых гитарист нью-йоркской инди-группы Yeah Yeah Yeahs Ник Зиннер, исполняет песню на крыше одного из домов.
«Better Days» вместе с выпущенным ранее треком «Everything’s Electric» войдет в новый альбом музыканта «C’mon You Know», релиз которого назначен на 27 мая.
Он станет третьей сольной пластинкой сооснователя Oasis после «Why Me? Why Not» (2019) и «As You Were» (2017).