Таиланд разрешит вакцинированным туристам не сдавать ПЦР-тест по прибытии

Власти Таиланда отменят ПЦР-тестирование по прибытии для туристов, вакцинированных от коронавируса. Решение вступает в силу 1 мая, пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей МИД страны Марати Налиту Андамо.

Привитым иностранцам не придется делать тесты, а значит и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания результатов. Однако рекомендуется пройти антигенный тест и обратиться за медицинской помощью в случае обнаружения инфекции.

«Кроме того, снижается с 20 тыс. долларов до $10 тыс. долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия», — сказала она.

Система Thailand Pass продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки.

Непривитые туристы должны забронировать гостиницу и пройти карантин. На пятый день необходимо сдать ПЦР-тест.