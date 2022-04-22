Экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отказался выдвигаться в Общественную палату Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Венедиктов сообщил: «Мне сделал предложение Союз ветеранов Афганистана одного из московских округов, но я с благодарностью отклонил его. В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в ОП. Эффективности в такой работе для меня нет».

Палата описывает себя как «важный элемент взаимодействия между горожанами, НКО и властью». Один из ее проектов — Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Венедиктов ранее руководил им и был заместителем председателя палаты предыдущего созыва.

1 марта сайт «Эха» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Согласно сообщению Генпрокуратуры, на сайте «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Спустя два дня cовет директоров станции принял решение о ликвидации станции, а 5 марта разорвал контракт с Венедиктовым.

20 апреля суд признал законной блокировку «Эха Москвы». «Будем оспаривать», — заявил Алексей Венедиктов.

Также, по его словам, в ходе суда выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидировать сайт «Эха» как СМИ. «А про радиостанцию „Эхо Москвы“ в своем представлении вообще не упоминала», — добавил журналист.