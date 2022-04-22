Компания Mattel выпустила куклу Елизаветы II к 70-летию правления королевы

Американская компания Mattel выпустила серию кукол Елизаветы II к 70-летию правления королевы. Об этом сообщил официальный аккаунт бренда Barbie в твиттере.
Кукла одета в торжественное платье цвета слоновой кости. Поверх платья надета синяя лента, украшенная медальонами, напоминающими ордена королевы. Также у новой Барби есть тиара, повторяющая ту, что Елизавета II надевала на свою свадьбу.
Кукла королевы поступила в продажу 21 апреля в день рождения Елизаветы II, которой исполнилось 96 лет. Она продается в коробке, дизайн которой отсылает к интерьерам Букингемского дворца.