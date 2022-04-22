HBO Max выпустил трейлер мини-сериала «The Staircase» с Колином Фертом

В сети появился трейлер мини-сериала «The Staircase», посвященного реальной истории о писателе Майкле Питерсоне, которого обвинили в убийстве его супруги Кейтлин. Ролик появился на ютьюб-канале HBO Max.
Сериал расскажет о трагической гибели Кейтлин Питерсон, которая разделила ее семью и изменила жизни ее детей. В 2001 году Майкл Питерсон, по его словам, обнаружил свою жену истекающей кровью у подножия лестницы в их доме.
Кейтлин вскоре скончалась от потери крови. Майкл утверждал, что супруга оступилась на ступеньках и упала. Однако сестра Кейтлин и ее единственная биологическая дочь не поверили ему: они выступили в суде, обвинив вдовца в убийстве.
Роль Майкла Питерсона в сериале исполнил Колин Ферт. Кейтлин сыграла Тони Коллетт. Также в проекте снялись Софи Тернер, Майкл Стулбарг, Дэйн ДеХаан, Одесса Янг, Розмари ДеУитт, Патрик Шварценеггер и Жюльет Бинош.
Режиссером сериала выступил Антонио Кампос. Он рассказал о судьбе Питерсонов, отношениях между членами семьи после трагедии, суде над Майклом Питерсоном и съемках одноименного документального фильма о процессе (его можно посмотреть на Netflix).
«The Staircase» выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 5 мая. В этот день появятся первые три эпизода. Остальные серии проекта будут выходить на платформе вплоть до 9 июня.