HBO Max выпустил трейлер мини-сериала «The Staircase» с Колином Фертом

В сети появился трейлер мини-сериала «The Staircase», посвященного реальной истории о писателе Майкле Питерсоне, которого обвинили в убийстве его супруги Кейтлин. Ролик появился на ютьюб-канале HBO Max.

Сериал расскажет о трагической гибели Кейтлин Питерсон, которая разделила ее семью и изменила жизни ее детей. В 2001 году Майкл Питерсон, по его словам, обнаружил свою жену истекающей кровью у подножия лестницы в их доме.

Кейтлин вскоре скончалась от потери крови. Майкл утверждал, что супруга оступилась на ступеньках и упала. Однако сестра Кейтлин и ее единственная биологическая дочь не поверили ему: они выступили в суде, обвинив вдовца в убийстве.