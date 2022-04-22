МГМУ имени Сеченова вошел в рейтинг лучших университетов мира QS

Первый МГМУ имени Сеченова впервые вошел в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds. Об этом рассказали на сайте вуза.

Сеченовский Университет занял 220 позицию рейтинга из 362 по предмету «Фармация и фармакология», расположившись между Университетом Земмельвайса в Будапеште и Университетом Катара.

«За последнее время Сеченовский Университет укрепил компетенции, связанные с новейшими технологиями и инновационными медицинскими решениями, подчеркивая исследовательскую направленность своего развития», — прокомментировал новость ректор вуза Петр Глыбочко.

По его словам, ученые университета показывают высокую публикационную активность. Кроме того, МГМУ имени Сеченова развивает сотрудничество с другими вузами и ведет масштабную научную работу.

В общем рейтинге вузов мира Сеченовский Университет находится в седьмой сотне наряду с Балтийским федеральным университетом имени Канта, нижегородским Университетом Лобачевского, японским Университетом Токушимы и Университетом Крита в Ираклионе.