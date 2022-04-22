перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МГМУ имени Сеченова вошел в рейтинг лучших университетов мира QS 1:01
Алексей Навальный подал иск к Росинформониторингу из‑за включения в список террористов 0:05
Россия включила в санкционный список Марка Цукерберга и еще 89 человек из США и Канады Вчера в 23:13
Москвич помог спасти от сексуального насилия девочку, услышав разговор в кафе Вчера в 22:49
Группе ДДТ отменили концерт в Тюмени после их отказа выступать в зале с буквой Z Вчера в 22:14
В Подмосковье задержали мужчину, который поджег машину с символами в поддержку «спецоперации» Вчера в 21:39
Из соцсетей Ильи Уткина
Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Их сочли средством агитации Вчера в 21:19
Пиар-менеджер петербургского филиала Пушкинского музея уволилась из‑за цензуры Вчера в 21:04
Умер американский актер Роберт Морс. Он сыграл Берта Купера в «Безумцах» Вчера в 20:53
При пожаре в военном НИИ в Твери погибли минимум шестеро, 27 человек пострадали Вчера в 20:28
Фестиваль Ural Music Night объявил шорт-лист музыкантов. Выступят theabc, Парнишка и другие артисты Вчера в 20:24
Новое гражданство Дурова, отмена концертов «Машины времени» и другие новости дня
Вчера в 19:51 дайджест
В наземном транспорте Москвы протестируют оплату с помощью Face Pay Вчера в 19:42
МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko. Ущерб превысил 5 млрд рублей Вчера в 19:39
Суд в Петербурге ликвидировал ЛГБТ-фонд «Сфера»* Вчера в 18:51
«Провал миссии неизбежен»: вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер» Вчера в 18:51
Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева Вчера в 18:35
Из соцсетей Павла Дурова
Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ Вчера в 18:08
Минюст предложил исключить маркировку иноагентов при личном использовании соцсетей Вчера в 17:53
FKA Twigs выпустила видео на трек «Oh My Love» Вчера в 17:48
Отключить рекламу

МГМУ имени Сеченова вошел в рейтинг лучших университетов мира QS

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Первый МГМУ имени Сеченова впервые вошел в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds. Об этом рассказали на сайте вуза.

Сеченовский Университет занял 220 позицию рейтинга из 362 по предмету «Фармация и фармакология», расположившись между Университетом Земмельвайса в Будапеште и Университетом Катара.

«За последнее время Сеченовский Университет укрепил компетенции, связанные с новейшими технологиями и инновационными медицинскими решениями, подчеркивая исследовательскую направленность своего развития», — прокомментировал новость ректор вуза Петр Глыбочко.

По его словам, ученые университета показывают высокую публикационную активность. Кроме того, МГМУ имени Сеченова развивает сотрудничество с другими вузами и ведет масштабную научную работу.

В общем рейтинге вузов мира Сеченовский Университет находится в седьмой сотне наряду с Балтийским федеральным университетом имени Канта, нижегородским Университетом Лобачевского, японским Университетом Токушимы и Университетом Крита в Ираклионе.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Петр Глыбочко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить