Россия включила в санкционный список Марка Цукерберга и еще 89 человек из США и Канады

Россия внесла в санкционный список 61 гражданина Канады и 29 граждан США, в том числе основателя Facebook* Марка Цукерберга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве расширение списка назвали ответом на «постоянно расширяющиеся антироссийские санкции». Среди попавших под санкции граждан — бизнесмены, эксперты и журналисты, «формирующие русофобскую повестку дня».

В стоп-лист включили в том числе вице-президента США Камалу Харрис, официального представителя американского Минобороны Джона Кирби, главного исполнительного директора соцсети Linkedin райана Рослански, главреда англоязычной версии издания «Медуза»** Кевина Ротрока.

Среди канадцев, против которых ввели санкции, оказались руководитель аппарата премьера Канады Кэйти Тэлфорд, советник премьера Дэн Костелло, постпред при ООН Роберт Рэй, председатель Банка Канады Тифф Маклем, директор Службы безопасности и разведки Дэвид Виньо, мэр Торонто Джон Тори.

По мнению российского МИД, все эти лица непосредственно причастны «к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима». Им бессрочно запрещается въезд в Россию.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

**«Медуза» признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.