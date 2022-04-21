Москвич помог спасти от сексуального насилия девочку, услышав разговор в кафе

Москвич Сергей Тиханкин помог поймать предполагаемого насильника 8-летней девочки, услышав разговор в кафе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Тиханкин услышал разговор двух посетительниц в «Додо пицце» в Строгино. Одна из них рассказывала, что ее 8-летняя дочь жаловалась на домогательства отчима. Женщина сомневалась, звонить ли в полицию, опасалась, что дочь все придумала.

Вот как сам Сергей описал диалог: «Рассказывала подруге, что к ее ребенку приставал отчим, типа изнасиловал. А она в это не поверила, второй раз ребенок жалуется, а она в это не верит, и они там думали установить скрытую камеру, такого плана разговоры. То, что ребенок такие вещи будет придумывать, для меня это дико».

Тиханкин не стал притворяться, что не услышал разговор, вышел из пиццерии и вызвал полицию. Правоохранители приехали, когда женщины еще были в кафе. Посетительница повторила им свою историю, через несколько часов отчима задержали. Он дал признательные показания, СК завел на него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Тиханкин сказал, что теперь чувствует себя суперменом. «Я очень рад, что ублюдка посадят лет на сто», — отметил он.