перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия включила в санкционный список Марка Цукерберга и еще 89 человек из США и Канады 23:13
Москвич помог спасти от сексуального насилия девочку, услышав разговор в кафе 22:49
Группе ДДТ отменили концерт в Тюмени после их отказа выступать в зале с буквой Z 22:14
В Подмосковье задержали мужчину, который поджег машину с символами в поддержку «спецоперации» 21:39
Из соцсетей Ильи Уткина
Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Их сочли средством агитации 21:19
Пиар-менеджер петербургского филиала Пушкинского музея уволилась из‑за цензуры 21:04
Умер американский актер Роберт Морс. Он сыграл Берта Купера в «Безумцах» 20:53
При пожаре в военном НИИ в Твери погибли минимум шестеро, 27 человек пострадали 20:28
Фестиваль Ural Music Night объявил шорт-лист музыкантов. Выступят theabc, Парнишка и другие артисты 20:24
Новое гражданство Дурова, отмена концертов «Машины времени» и другие новости дня
19:51 дайджест
В наземном транспорте Москвы протестируют оплату с помощью Face Pay 19:42
МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko. Ущерб превысил 5 млрд рублей 19:39
Суд в Петербурге ликвидировал ЛГБТ-фонд «Сфера»* 18:51
«Провал миссии неизбежен»: вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер» 18:51
Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева 18:35
Из соцсетей Павла Дурова
Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ 18:08
Минюст предложил исключить маркировку иноагентов при личном использовании соцсетей 17:53
FKA Twigs выпустила видео на трек «Oh My Love» 17:48
Драма «Сядь за руль моей машины» появится в Okko 17:44
Второй сезон «Бриджертонов» снова побил рекорд по числу просмотров на Netflix 17:19
Отключить рекламу

Москвич помог спасти от сексуального насилия девочку, услышав разговор в кафе

Семён Гудошников
Сегодня в 22:49

Москвич Сергей Тиханкин помог поймать предполагаемого насильника 8-летней девочки, услышав разговор в кафе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Тиханкин услышал разговор двух посетительниц в «Додо пицце» в Строгино. Одна из них рассказывала, что ее 8-летняя дочь жаловалась на домогательства отчима. Женщина сомневалась, звонить ли в полицию, опасалась, что дочь все придумала.

Вот как сам Сергей описал диалог: «Рассказывала подруге, что к ее ребенку приставал отчим, типа изнасиловал. А она в это не поверила, второй раз ребенок жалуется, а она в это не верит, и они там думали установить скрытую камеру, такого плана разговоры. То, что ребенок такие вещи будет придумывать, для меня это дико».

Тиханкин не стал притворяться, что не услышал разговор, вышел из пиццерии и вызвал полицию. Правоохранители приехали, когда женщины еще были в кафе. Посетительница повторила им свою историю, через несколько часов отчима задержали. Он дал признательные показания, СК завел на него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Тиханкин сказал, что теперь чувствует себя суперменом. «Я очень рад, что ублюдка посадят лет на сто», — отметил он.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
Пушистый зубастый зверек обучается мастерству пасхальных кроликов
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить